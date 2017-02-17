У Охендовского заявили о деле против САП и НАБУ: там не слышали

Адвокат заявил, что ГПУ якобы открыла уголовное производство по заявлению Охендовского о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности

Адвокат председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского заявил, что Генпрокуратура якобы открыла уголовное производство по его заявлению о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности. Об этом адвокат Олег Бабич заявил в комментарии Украинской правде.

"Это тяжкое преступление. Или Холодницкий, или Сытник, или детектив, ведущий дело могут получить до 10 лет", - сказал Бабич.

По его словам, доказательная база в заявлении составила около тысячи страниц.

Как утверждает Бабич, в деле пока фигурирует 5 человек. Это председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, детектив НАБУ - Роман Егизаров и еще двое других детективов.

В пресс-службах ГПУ и САП корреспонденту ЛІГА.net не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. "На данный момент у меня нет такой информации", - сказала пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган. "Нам ничего не известно об этом решении", - сказал пресс-секретарь САП Ярослав Гордиевич.

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