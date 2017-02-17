Порошенко: Договоры с Путиным за спиной Украины не будут работать

По словам президента, любая сделка с Путиным за спиной Украины только усугубит ситуацию

Президент Петр Порошенко предостерег от любых договоренностей о судьбе Украины за ее спиной. Об этом он сказал сегодня, выступая во время 53-1 Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что получил заверения в поддержке Украины со стороны госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сенатора Джона Маккейна и президента Польши Анджея Дуды.

"Это именно то, в чем мы сейчас нуждаемся", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что Украина хочет свободы, а Россия стремится наказать ее за это.

"Я имею честь представлять здесь 45-миллионную европейскую нацию. От их имени позвольте мне заверить вас, что мы никогда не согласимся, если кто-то где-то будет определять нашу судьбу без нас", - сказал Порошенко.

"Любая сделка за нашей спиной будет немедленно решительно аннулирована миллионами украинцев, которые уже доказали способность бороться за свою независимость", - добавил он.

По словам президента, любая сделка с президентом РФ Владимиром Путиным за спиной Украины только усугубит ситуацию.

"Поддержка Украины является единственным способом остановить продолжающуюся агрессию и вернуть Россию на путь уважения международного права и мирового порядка", - отметил Порошенко.

Порошенко также заявил, что Путин "ненавидит Украину и украинцев".

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