Оккупанты заявили о задержании украинца в Крыму, у ГПС нет данных

Оккупанты в Крыму заявляют о задержании гражданина Украины Сеита-Ибраима Зайтуллаева. В ГПСУ отметили, что информация не подтверждена

В оккупированном Крыму "за попытку незаконного пересечения" админграницы задержан гражданин Украины Сеита-Ибраим Зайтуллаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ.

В сообщении пропагандистов сказано, что мужчина якобы признался, что "входил в состав крымско-татарского батальона, который готовил специалистов для диверсий на полуострове".

Зайтуллаев был задержан за попытку "пересечь границу в обход пункта пропуска". "Во время личного досмотра у Зайтуллаева обнаружено удостоверение участника гражданского формирования "Аскер", - отмечается в сообщении.

В комментарии LIGA.net помощник главы ГПСУ Олег Слободян сообщил, что в данный момент ведомству ничего неизвестно об этом.

"Информацию подтвердить не можем, потому что, во-первых, ее нужно проверить. Во-вторых, мы никаких отношений с представителями оккупантов не поддерживаем и никакими образом получить у них подтверждение не можем", - сказал он.

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