Оккупанты заявили о задержании украинца в Крыму, в ГПС нет данных
В оккупированном Крыму за попытку незаконного пересечения" админграницы задержан гражданин Украины Сеита-Ибраим Зайтуллаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ.
В сообщении пропагандистов сказано, что мужчина якобы признался, что "входил в состав крымско-татарского батальона, который готовил специалистов для диверсий на полуострове".
Зайтуллаев был задержан за попытку "пересечь границу в обход пункта пропуска". "Во время личного досмотра у Зайтуллаева обнаружено удостоверение участника гражданского формирования "Аскер", - отмечается в сообщении.
В комментарии LIGA.net помощник главы ГПСУ Олег Слободян сообщил, что в данный момент ведомству ничего неизвестно об этом.
"Информацию подтвердить не можем, потому что, во-первых, ее нужно проверить. Во-вторых, мы никаких отношений с представителями оккупантов не поддерживаем и никакими образом получить у них подтверждение не можем", - сказал он.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:15
-
17:36
-
14:29
-
17:24
-
17.01.17
11:14