Из артиллерии обстреляли Авдеевку и Трудовское: ранены четверо
17 февраля боевики нанесли артиллерийские удары по Авдеевке и селу Трудовскому под Волновахой. Об этом сообщает управление Национальной полиции.
Ранения получили четыре человека, из которых двое - дети 14 и 15 лет.
В Авдеевке частично разрушены две многоэтажки и три частных дома.
В один из домов снаряд попал во второй этаж, обрушились перекрытия и полностью разрушены два этажа. На первом этаже возник пожар.
Повреждены также высоковольтная линия электропередач и газовая труба.
В Трудовском повреждены больше 15 домов.
Все последствия обстрелов задокументированы. Их предварительно квалифицировали по ч.1 ст. 258 (террористический акт).
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