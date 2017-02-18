Грибаускайте: Украине нужно дать больше времени и поддержки

Президент Литвы считает, что реформы в Украине протекают сложно из-за того, что на территории страны идет война, поэтому Европе надо быть терпимой

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что Украине сложно реформироваться из-за экономических проблем и войны, которая идет на территории страны. Об этом она сказала в комментарии Deutsche Welle.

"Нам нужно был терпимыми и дать ей (Украине - ред.) больше времени и поддержки", - считает она.

Президент Литвы считает минские соглашения мертвыми с той точки зрения, что Россия их не выполняет.



Но Грибаускайте не считает их политически мертвыми, поскольку Минск согласовали все стороны и договоренностями руководствуются в отношениях с Россией.

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