Грибаускайте: Украине нужно дать больше времени и поддержки
Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что Украине сложно реформироваться из-за экономических проблем и войны, которая идет на территории страны. Об этом она сказала в комментарии Deutsche Welle.
"Нам нужно был терпимыми и дать ей (Украине - ред.) больше времени и поддержки", - считает она.
Президент Литвы считает минские соглашения мертвыми с той точки зрения, что Россия их не выполняет.
Но Грибаускайте не считает их политически мертвыми, поскольку Минск согласовали все стороны и договоренностями руководствуются в отношениях с Россией.
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