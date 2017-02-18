Порошенко пригласил делегации НАТО посетить Украину
Президент Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Германию провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Президент пригласил делегации Североатлантического совета НАТО посетить Украину в 2017 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации главы государства.
Порошенко проинформировал Столтенберга о сложной ситуации с безопасностью в Донбассе и существенной эскалации конфликта, вызванной массированными обстрелами со стороны контролируемых Россией боевиков в районе Авдеевки.
Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс прекратил практическое сотрудничество с Россией, а также поддерживает санкции в отношении РФ до полного выполнения ею минских договоренностей.
Порошенко также выразил благодарность генсекретарю НАТО за четкую позицию по осуждению агрессивной политики России и ее действий на Донбассе.
Он также поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО и отметил важность сохранения трансатлантического единства в реагировании на продолжающуюся агрессию России.
Фото: president.gov.ua
Порошенко подчеркнул важность практической помощи, которую предоставляет НАТО Украине для укрепления обороноспособности и реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами альянса.
Во время встречи была достигнута договоренность активизировать дальнейшую работу в рамках целевых трастовых фондов НАТО в поддержку Украины.
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Ранее в НАТО отметили необходимость усилить роль Рады в вопросах надзора в сфере безопасности и обороны, а также гражданского контроля за этими сферами. В начале февраля Петр Порошенко в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke заявил, что намерен провести референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении в НАТО.
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