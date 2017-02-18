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Вебер: Для снятия санкций Россия должна вернуть Крым

18.02.2017 16:56
Глава группы Европейской народной партии в Европарламенте подтвердил, что партия выступает за сохранения санкций против РФ до возврата Крыма
Вебер: Для снятия санкций Россия должна вернуть Крым
Манфред Вебер (фото - ЕРА)
Глава политической группы Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер на встрече с президентом Украины Петром Порошенко заявил о необходимости сохранения санкций против России до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко подробно проинформировал лидера ЕНП об обострении ситуации безопасности на Донбассе и продолжении российской агрессии против Украины. Манфред Вебер подтвердил  консолидированную позицию ЕНП по сохранению санкций против России.

Президент Украины принял приглашение принять участие в ближайшем расширенном саммите Европейской народной партии.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что о снятии санкций с России до полного выполнения минских договоренностей не может быть и речи.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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