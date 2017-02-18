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Хан: ЕС делает все для предоставления Украине безвизового режима

18.02.2017 17:25
Еврокомиссар по вропейской политике соседства Йоханнес Хан заявил, что ЕС делает все возможное для предоставления Украине безвизового режима
Хан: ЕС делает все для предоставления Украине безвизового режима
Йоханнес Хан и Павел Климкин (фото - mfa.gov.ua)
Европейский Союз делает все возможное для либерализации визового режима для граждан Украины и ратификации Соглашения об ассоциации. Об этом заявил европейский комиссар по расширению и европейской политике соседства Йоханнес Хан во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в рамках 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает пресс-служба МИД.

Собеседники отметили важность надлежащего реагирования на обострение ситуации безопасности на Донбассе, сохранения санкций ЕС против России. Еврокомиссар заявил о поддержке со стороны ЕС процесса реформ в Украине, отметив, что в ЕС четко осознают, что Украина осуществляет реформы в условиях агрессии со стороны России.

10 февраля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина до лета 2017 года получит безвизовый режим со странами Европейского Союза.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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