Хан: ЕС делает все для предоставления Украине безвизового режима

Собеседники отметили важность надлежащего реагирования на обострение ситуации безопасности на Донбассе, сохранения санкций ЕС против России. Еврокомиссар заявил о поддержке со стороны ЕС процесса реформ в Украине, отметив, что в ЕС четко осознают, что Украина осуществляет реформы в условиях агрессии со стороны России.





10 февраля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил , что Украина до лета 2017 года получит безвизовый режим со странами Европейского Союза.





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