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МИД Нидерландов: соглашение об ассоциации с Украиной ратифицируют

18.02.2017 17:49
Глава МИД Нидерландов Берт Кундерс подтвердил намерение властей страны завершить процесс ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС
МИД Нидерландов: соглашение об ассоциации с Украиной ратифицируют
Берт Кундерс (фото - ЕРА)
Глава МИД Нидерландов Берт Кундерс заявил о настроенности нидерландского правительства завершить процесс ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и выразил надежду на положительное голосование в парламенте. Об этом он сообщил на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в ходе 53-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Берт Кундерс заверил в неизменности дальнейшей поддержки Украины со стороны Нидерландов. Собеседники также обсудили российские провокации в Авдеевке и пути урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее СМИ сообщили, что голосование в Нидерландах по ратификации соглашения между Украиной и Европейским Союзом состоится на следующей неделе, а не после парламентских выборов в стране 15 марта, как это ошибочно сообщалось ранее.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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