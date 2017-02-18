МИД Нидерландов: соглашение об ассоциации с Украиной ратифицируют

Глава МИД Нидерландов Берт Кундерс подтвердил намерение властей страны завершить процесс ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

Берт Кундерс (фото - ЕРА)

Глава МИД Нидерландов Берт Кундерс заявил о настроенности нидерландского правительства завершить процесс ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и выразил надежду на положительное голосование в парламенте. Об этом он сообщил на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в ходе 53-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Берт Кундерс заверил в неизменности дальнейшей поддержки Украины со стороны Нидерландов. Собеседники также обсудили российские провокации в Авдеевке и пути урегулирования конфликта в Донбассе.





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. Ранее СМИ сообщили , что голосование в Нидерландах по ратификации соглашения между Украиной и Европейским Союзом состоится на следующей неделе, а не после парламентских выборов в стране 15 марта, как это ошибочно сообщалось ранее. Берт Кундерс заверил в неизменности дальнейшей поддержки Украины со стороны Нидерландов. Собеседники также обсудили российские провокации в Авдеевке и пути урегулирования конфликта в Донбассе.

ЛIГАБiзнесIнформ

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