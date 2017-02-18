Порошенко рассказал об итогах встречи с вице-президентом США
18.02.2017 19:40
Петр Порошенко после встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом заявил, что США с Украиной и никакие вопросы за ее спиной не будут решать
Петр Порошенко и Майкл Пенс (фото - www.facebook.com/svyatoslav.tsegolko)
Президент Украины Петр Порошенко заявил после встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом в Мюнхене о том, что Украина остается одним из приоритетов новой администрации США. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
"Я получил еще раз мощный сигнал, что Соединенные штаты - с Украиной. Что Украина для новой администрации США среди первых приоритетов и вопрос Крыма и борьбы за его освобождение - также остается среди приоритетов. Никакие вопросы за спиной Украины решаться не планируются и не будут", - заявил Порошенко.
5 февраля вице-президент США Майк Пенс заявил, что снятие санкций США с России зависит от дальнейшей позиции РФ и возможности двух стран работать на общие интересы - борьбу с террористической группировкой Исламское государство. Однако США наблюдают за активизацией боевых действий в Донбассе и "очень обеспокоены".
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
20:23
-
19:10
-
15:20
-
14:02
-
12:36
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 72250
- 35017
- 26606
- 20740
- 14406
Спецпроекты
Новости партнеров