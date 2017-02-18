Порошенко рассказал об итогах встречи с вице-президентом США

Петр Порошенко после встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом заявил, что США с Украиной и никакие вопросы за ее спиной не будут решать

Петр Порошенко и Майкл Пенс (фото - www.facebook.com/svyatoslav.tsegolko)

ЛIГАБiзнесIнформ

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