Стрельба в Харькове: задержаны пять человек

В полиции Харьковской области сообщили, что по факту стрельбы в ночь с 17 на 18 февраля открыты три уголовных дела, пять человек задержаны

По факту стрельбы в Харькове в ночь с 17 на 18 февраля открыты три уголовных производства, пять человек задержаны. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.





Сведения по факту нанесения многочисленных ранений харьковчанину 1972 года рождения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.





По событиям на улице Клочковской и проспекте Победы, 77 открыты два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования установлено, что пять человек осуществляли активные хулиганские действия. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Четверо задержанных - жители Харькова, один - житель Днепра.





По предварительным данным, конфликт имел бытовую почву. Изъяты 4 помповых ружья, одна единица автоматического оружия, два травматических пистолета, которые направлены на экспертизу.





В Харькове в ночь с 17 на 18 февраля в жилом массиве Алексеевка произошла перестрелка между ветеранами батальона "Донбасс" и членами "Схидного корпуса" якобы из-за спора о блокаде. Пострадавший во время стрельбы попал в больницу.

Бывший командир батальона Донбасс Анатолий Виногродский сообщил , что возможный участник перестрелки в жилом массиве Харькова Алексеевка с позывным Испанец уже демобилизирован и отношения к батальону уже больше года не имеет.



Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил , что его ведомство не потерпит появления на улицах украинских городов альтернативных подразделений с оружием.





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