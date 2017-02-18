Стрельба в Харькове: задержаны пять человек
18.02.2017 22:29
В полиции Харьковской области сообщили, что по факту стрельбы в ночь с 17 на 18 февраля открыты три уголовных дела, пять человек задержаны
По факту стрельбы в Харькове в ночь с 17 на 18 февраля открыты три уголовных производства, пять человек задержаны. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Сведения по факту нанесения многочисленных ранений харьковчанину 1972 года рождения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
По событиям на улице Клочковской и проспекте Победы, 77 открыты два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования установлено, что пять человек осуществляли активные хулиганские действия. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Четверо задержанных - жители Харькова, один - житель Днепра.
По предварительным данным, конфликт имел бытовую почву. Изъяты 4 помповых ружья, одна единица автоматического оружия, два травматических пистолета, которые направлены на экспертизу.
В Харькове в ночь с 17 на 18 февраля в жилом массиве Алексеевка произошла перестрелка между ветеранами батальона "Донбасс" и членами "Схидного корпуса" якобы из-за спора о блокаде. Пострадавший во время стрельбы попал в больницу.
Бывший командир батальона Донбасс Анатолий Виногродский сообщил, что возможный участник перестрелки в жилом массиве Харькова Алексеевка с позывным Испанец уже демобилизирован и отношения к батальону уже больше года не имеет.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что его ведомство не потерпит появления на улицах украинских городов альтернативных подразделений с оружием.
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