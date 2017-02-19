Украинцы обратились к вице-президенту США с письмом о ценностях
В субботу, 18 февраля, более 100 известных украинцев подписали обращение к вице-президенту США Майклу Пенсу с призывом способствовать восстановлению стабильной системы безопасности в мире. Об этом у себя в Facebook сообщила народный депутат Светлана Залищук.
Она отметила, что во время Мюнхенской конференции по безопасности передала это обращение команде вице-президента США.
Среди подписантов, в частности Мустафа Джемилев, Сергей Жадан, Борис Гудзяк, Ада Роговцева, Иосиф Зиссельс, Борис Тарасюк, Вячеслав Брюховецкий, Виталий Кличко, Михаил Саакашвили, Руслана Лыжичко и другие политики и общественные деятели.
В письме отмечается, что только "преданность ценностям, демократии и верховенству права сможет восстановить стабильную систему безопасности в мире".
В обращении также говорится о том, что демократические государства не должны допустить, чтобы политика силы и политика "легитимных сфер интересов" вернулась на геополитическую сцену.
"Сегодня Украина борется за свою территориальную целостность и одновременно за европейские ценности и является мощным контрибутором в системе безопасности, что делает нас стратегическими партнерами с США", -написала депутат.
В обращении отмечается, что сегодня "демократия и мир во всем мире зависит от нашей солидарности и совместных действий".
В Мюнхене 17-18 февраля прошла 53-я Мюнхенская конференции по вопросам безопасности. В конференции принял участие президент Петр Порошенко, который
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