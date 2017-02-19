В Риме почтили память героев Небесной сотни
Украинцы в столице Италии почтили память героев Небесной сотни, сообщает Радио Свобода.
Около двухсот человек провели акцию на площади Республики.
На протяжении двух часов они читали стихи и пели песни, посвященные Небесной сотне. Участники акции организовали театральную постановку трагичных моментов Майдана.
"Уже три года и мы не можем отдать почет тем людям, которые погибли, и все потому что идет война, много забот, тяжелая ситуация в Украине, и мы до сих пор достаточно не оплакали тех ребят", - сказала глава Конгресса украинцев в Италии Марьяна Триль.
На акции был белорусский доброволец Ян Мельников, который воюет на стороне Украины. Для нужд тактической группы Беларусь собрали деньги.
В феврале 2014 года больше ста человек погибли в результате попытки властей разогнать мирный протест. 18-20 февраля проходят мероприятия в память о погибших.
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