Столкновения в Киеве: всех задержанных отпустили

В ходе столкновений были задержаны пять человек, всех освободили

Полиция освободила всех задержанных во время столкновений в Киеве вечером 19 февраля. Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук в Facebook.

Вечером в воскресенье он написал, что освобожден комбат ОУН Николай Коханивский, а затем уточнил, что всех задержанных освободили.

Во время столкновений в центре Киева вечером 19 февраля пострадала одна патрульная - у нее сломаны пальцы руки. Задержаны пять человек. Пострадал еще один полицейский.

Как сообщалось ранее, по словам нардепа Егора Соболева, среди задержанных полицией в центре Киева был руководитель организации украинских националистов (ОУН) Коханивский.

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