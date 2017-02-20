Столкновения в Киеве: всех задержанных отпустили
Полиция освободила всех задержанных во время столкновений в Киеве вечером 19 февраля. Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук в Facebook.
Вечером в воскресенье он написал, что освобожден комбат ОУН Николай Коханивский, а затем уточнил, что всех задержанных освободили.
Во время столкновений в центре Киева вечером 19 февраля пострадала одна патрульная - у нее сломаны пальцы руки. Задержаны пять человек. Пострадал еще один полицейский.
Как сообщалось ранее, по словам нардепа Егора Соболева, среди задержанных полицией в центре Киева был руководитель организации украинских националистов (ОУН) Коханивский.
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