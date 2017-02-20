USD:  26.97  27.34   EUR:  28.52  29.22  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

ГПУ показала инфографику по расследованиям событий на Майдане

20.02.2017 10:33
Сейчас в прокуратурах - 259 уголовных производств по преступлениям против участников Революции достоинства, 11 человек уже признаны виновными
ГПУ показала инфографику по расследованиям событий на Майдане

Обвинительные акты по 220 гражданам, проходящим по производствам, связанным с событиями на Майдане в 2013-2014 года, направлены в суд. Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, сопроводив комментарий инфографикой.

По состоянию на 15 февраля 2017 года в прокуратурах находится 259 уголовных производств по преступлениям, совершенным против участников Революции достоинства, из которых 14 дел расследует ГПУ.

Смотрите также: Расстрел Майдана: появилось ранее неопубликованное видео


"Привлечение к ответственности высокопоставленных организаторов, которые скрываются в РФ, начнем сразу после уточнения закона об особенностях заочного осуждения, который находится в парламенте", - добавил глава ГПУ.

Читайте также: ГПУ: К разгону Майдана в 2014-м причастен экс-замглавы АП Чмырь

Ранее Луценко потребовал принять поправки в закон о заочном осуждении, чтобы у представителей режима Януковича не было возможности обжаловать решения суда по Майдану в Европейском суде по правам человека.


Читайте также: Майдан: за все время реальный срок получил лишь один человек

В суд направлено 142 обвинительных акта по 220 гражданам, которых проходят по "производствам Майдана"

Также генпрокурор обнародовал список из 10 высокопоставленных чиновников времен Януковича, которые проходят по нескольким производствам, связанным с притеснениями и расстрелом участников Майдана:

Читайте также: Нигояна, Жизневского и Сеника могли убить силовики - Горбатюк

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 