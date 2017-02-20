ГПУ показала инфографику по расследованиям событий на Майдане
Обвинительные акты по 220 гражданам, проходящим по производствам, связанным с событиями на Майдане в 2013-2014 года, направлены в суд. Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, сопроводив комментарий инфографикой.
По состоянию на 15 февраля 2017 года в прокуратурах находится 259 уголовных производств по преступлениям, совершенным против участников Революции достоинства, из которых 14 дел расследует ГПУ.
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"Привлечение к ответственности высокопоставленных организаторов, которые скрываются в РФ, начнем сразу после уточнения закона об особенностях заочного осуждения, который находится в парламенте", - добавил глава ГПУ.
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Ранее Луценко потребовал принять поправки в закон о заочном осуждении, чтобы у представителей режима Януковича не было возможности обжаловать решения суда по Майдану в Европейском суде по правам человека.
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В суд направлено 142 обвинительных акта по 220 гражданам, которых проходят по "производствам Майдана"
Также генпрокурор обнародовал список из 10 высокопоставленных чиновников времен Януковича, которые проходят по нескольким производствам, связанным с притеснениями и расстрелом участников Майдана:
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