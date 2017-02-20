ГПУ показала инфографику по расследованиям событий на Майдане

Сейчас в прокуратурах - 259 уголовных производств по преступлениям против участников Революции достоинства, 11 человек уже признаны виновными

Обвинительные акты по 220 гражданам, проходящим по производствам, связанным с событиями на Майдане в 2013-2014 года, направлены в суд. Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, сопроводив комментарий инфографикой.

По состоянию на 15 февраля 2017 года в прокуратурах находится 259 уголовных производств по преступлениям, совершенным против участников Революции достоинства, из которых 14 дел расследует ГПУ.

Смотрите также: Расстрел Майдана: появилось ранее неопубликованное видео



"Привлечение к ответственности высокопоставленных организаторов, которые скрываются в РФ, начнем сразу после уточнения закона об особенностях заочного осуждения, который находится в парламенте", - добавил глава ГПУ.

Читайте также: ГПУ: К разгону Майдана в 2014-м причастен экс-замглавы АП Чмырь

Ранее Луценко потребовал принять поправки в закон о заочном осуждении, чтобы у представителей режима Януковича не было возможности обжаловать решения суда по Майдану в Европейском суде по правам человека.



Читайте также: Майдан: за все время реальный срок получил лишь один человек

В суд направлено 142 обвинительных акта по 220 гражданам, которых проходят по "производствам Майдана"

Также генпрокурор обнародовал список из 10 высокопоставленных чиновников времен Януковича, которые проходят по нескольким производствам, связанным с притеснениями и расстрелом участников Майдана:

Читайте также: Нигояна, Жизневского и Сеника могли убить силовики - Горбатюк

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.