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Порошенко призвал Раду изменить закон для осуждения Януковича

20.02.2017 14:23
Президент подчеркнул, что возможность заочного осуждения экс-диктатора заканчивается 15 апреля 2017 года
Порошенко призвал Раду изменить закон для осуждения Януковича
Виктор Янукович

Президент Петр Порошенко призвал народных депутатов внести изменения в закон о заочном правосудии для возможности передачи в суд обвинения против Виктора Януковича. Об этом он заявил во время встречи с семьями героев Небесной сотни, сообщает пресс-служба главы государства.

"Единая и общая наша позиция - обращение к депутатам. Мы не можем ждать месяцами, потому что 15 апреля заканчивается действие закона и они снова ускользнут от ответственности. Это наша твердая и настойчивая просьба: на этой неделе проголосовать закон, который позволяет передать дело Януковича в суд", - отметил Порошенко.

При этом глава государства подчеркнул, что именно суд должен лишить Януковича звания президента, "поскольку суд устанавливает вину, а парламент только дает политическую оценку".

В свою очередь присутствовавший на мероприятии генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что после принятия Верховной Радой вышеупомянутого закона обвинение Януковича в государственной измене в течение 10 дней будет передано в суд.

"Уверен, что мы можем в этом году передать в суд обвинение Януковича в государственной измене и угрозе территориальной целостности, что подтверждается написанием им письма в адрес Путина и Госдумы России, что способствовало оккупации Крыма и дальнейшим действиям", - отметил глава ГПУ.

28 ноября 2016 года генпрокурор огласил уведомление о подозрении Януковича в государственной измене.

15 февраля 2017 года Луценко заявил, что слушание дела о госизмене Януковича может стартовать уже в марте этого года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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