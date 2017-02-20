ФСБ не приняла справку ГУР о том, что Сущенко у них не работает

По мнению адвоката Марка Фейгина, на Россию необходимо оказывать международное давление

Следственное управление ФСБ, которое ведет дело украинца Романа Сущенко, отказалось приобщать официальную справку Главного управления разведки Министерства обороны Украины о том, что Сущенко не является их служащим. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин.

"Следственное управление ФСБ, которое ведет дело украинского журналиста Романа Сущенко, отказалось привлекать официальную справку ГУР МОУ о том, что Сущенко службу там не проходил. Это так дела ведутся в РФ. Ведь чисто процессуально стараемся работать. Все по КПК. Следовательно, только международное давление и ходы. Остальное - иллюзии", - написал Фейгин.





2 октября 2016 года российские СМИ сообщили о задержании в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, приехавшего в РФ по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству опровергли.



7 октября журналисту предъявили обвинение в шпионаже и арестовали.



В январе этого года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от России освободить Сущенко, а также прекратить преследования украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.

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