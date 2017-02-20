Порошенко назначил послов Украины в Беларуси и Ираке

Президент назначил послов Украины в Беларуси и Ираке

Президент Петр Порошенко назначил новых послов Украины в Беларуси и в Ираке. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Соответственно, Игорь Кизим назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Беларуси, а Виктор Недопас -чрезвычайным и полномочным послом в Ираке.

Должность посла Украины в Беларуси была вакантной более 1,5 года. Посла Украины в Ираке Анатолия Марийца Порошенко уволил в начале октября прошлого года.

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