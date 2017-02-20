Порошенко назначил послов Украины в Беларуси и Ираке
20.02.2017 15:09
Президент назначил послов Украины в Беларуси и Ираке
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)
Президент Петр Порошенко назначил новых послов Украины в Беларуси и в Ираке. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Соответственно, Игорь Кизим назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Беларуси, а Виктор Недопас -чрезвычайным и полномочным послом в Ираке.
Должность посла Украины в Беларуси была вакантной более 1,5 года. Посла Украины в Ираке Анатолия Марийца Порошенко уволил в начале октября прошлого года.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:03
-
15:02
-
11:40
-
15:00
-
14:15
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров