За предложением Артеменко отдать Крым в аренду стоит РФ - нардеп

Депутат от БПП Артур Герасимов заверил, что в Администрации президента не знали об инициативе депутата передать Крым России "во временное пользование"

За "планом Артеменко" стоит Москва, уверен представитель президента в парламенте депутат Блока Петра Порошенко Артур Герасимов. Об этом он заявил в интервью журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

Отвечая на вопрос, кто из политиков может стоять за таким "планом", Герасимов сказал: "Я об этом не знаю. Но за этими вещами, мы на 100% должны понимать, стоят россияне".

Герасимов заверил, что в Администрации президента не знали о такой инициативе депутата. "Не он собирал эти земли и не ему ими разбрасываться", - добавил он.

19 февраля 2017 года издание New York Times сообщило, что якобы за неделю до отставки советника президента США Дональда Трампа Майкла Флинна Артеменко по неофициальным каналам передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны.



Нардеп якобы утверждал, что план урегулирования согласован с лицами из "ближайшего окружения Путина". По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет.



В документе также якобы содержатся данные о коррупции президента Петра Порошенко.

20 февраля лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко предложил своему депутату Андрею Артеменко сдать мандат и пригрозил исключить из фракции за предложение отдать России временно оккупированный Крым в аренду.

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