Банковая о предложении Артеменко: Будут жесткие вопросы

По словам представителя президента в парламенте, завтра депутату от РПЛ Артеменко, предложившему отдать Крым "в аренду" РФ, зададут жесткие вопросы

Представитель президента в парламенте Артур Герасимов заявил, что завтра в Раде должен состояться "жесткий" разговор с народным депутатом от Радикальной партии Андреем Артеменко. Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Укринформ.

Отвечая на вопрос, что собирается делать парламент после обнародования информации о передаче Андреем Артеменко экс-советнику Дональда Трампа плана сдачи в "аренду" Крыма России, он ответил:

"Я думаю, что завтра в парламенте мы должны задать очень жесткие вопросы относительно того, что было, каким образом было и услышать ответы от депутата. Если это получит свое подтверждение, должны быть очень жесткие действия".

Герасимов заверил, что украинская власть заранее о "плане Артеменко" не знала. "Мы четко должны восстановить суверенитет и целостность нашей Украины. И Крым, оккупированные районы Донецкой и Луганской области должны быть возвращены в Украину и на этом точка", - подчеркнул он.

19 февраля издание New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что якобы за неделю до отставки советника президента США Майкла Флинна Артеменко по неофициальным каналам передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны.

Нардеп якобы утверждал, что план урегулирования согласован с лицами из "ближайшего окружения Путина". По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет. В документе также якобы содержатся данные о коррупционных действиях президента Петра Порошенко.

Читайте также: Депутата из фракции РПЛ могут исключить за предложение сдать Крым

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.