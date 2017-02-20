Банковая о предложении Артеменко: Будут жесткие вопросы
Представитель президента в парламенте Артур Герасимов заявил, что завтра в Раде должен состояться "жесткий" разговор с народным депутатом от Радикальной партии Андреем Артеменко. Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Укринформ.
Отвечая на вопрос, что собирается делать парламент после обнародования информации о передаче Андреем Артеменко экс-советнику Дональда Трампа плана сдачи в "аренду" Крыма России, он ответил:
"Я думаю, что завтра в парламенте мы должны задать очень жесткие вопросы относительно того, что было, каким образом было и услышать ответы от депутата. Если это получит свое подтверждение, должны быть очень жесткие действия".
Герасимов заверил, что украинская власть заранее о "плане Артеменко" не знала. "Мы четко должны восстановить суверенитет и целостность нашей Украины. И Крым, оккупированные районы Донецкой и Луганской области должны быть возвращены в Украину и на этом точка", - подчеркнул он.
19 февраля издание New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что якобы за неделю до отставки советника президента США Майкла Флинна Артеменко по неофициальным каналам передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны.
Нардеп якобы утверждал, что план урегулирования согласован с лицами из "ближайшего окружения Путина". По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет. В документе также якобы содержатся данные о коррупционных действиях президента Петра Порошенко.
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