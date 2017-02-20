Госдеп США сделал заявление по случаю годовщины Майдана

США призвали власти Украины активизировать усилия по борьбе с коррупцией и продолжить реформы

США призвали власти Украины активизировать усилия по борьбе с коррупцией и продолжить политические и экономические реформы. Об этом сказано в заявлении представителя госдепартамента США Марка Тонера по случаю третьей годовщины Майдана.

"Три года назад тысячи украинцев собрались на Майдане, центральной площади Киева. Они потребовали, чтобы их голос был услышан. Несмотря на минусовые температуры и насилие со стороны сил безопасности, эти украинцы мирно призвали свое правительство признать их выбор, чтобы присоединиться к Европе", - сказано в сообщении.

"Украина сделала значительный прогресс, но многое еще предстоит сделать для выполнения обещаний Майдана. Помня о мужестве и решимости украинского народа во время революции достоинства, США призывают украинских лидеров активизировать усилия по борьбе с коррупцией и продолжить политические и экономические реформы в честь тех, кто отдал свои жизни за лучшее, более демократическое будущее Украины", - сказал Тонер.

Он также подчеркнул, что США продолжат поддерживать украинский народ в этих усилиях.

Сегодня президент Петр Порошенко заявил, что победа Революции достоинства сорвала давние планы государства-агрессора России по порабощению Украины.

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