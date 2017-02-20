Чубаров о предложении Артеменко: Это государственная измена

ГПУ должна в короткие сроки внести в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа, сказал глава

Действия народного депутата Андрея Артеменко, связанные с его предложением о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет, однозначно должны быть квалифицированы как государственная измена. Об этом у себя в Facebook cообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров.

"В условиях российской оккупации Крыма, которая характеризуется тотальным подавлением прав и свобод крымскотатарского народа и прав человека в Крыму, насильственными похищениями, многочисленными арестами и нападениями на дома крымских татар, действия Андрея Артеменко однозначно должны быть квалифицированы как государственная измена", - отметил Чубаров.

Он подчеркнул, что речь идет о государственной измене, умышленно совершенной гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и государственной, экономической и информационной безопасности.

"Генеральная прокуратура должна в короткие сроки внести в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и ареста народного депутата Андрея Артеменко", - подчеркнул Чубаров.

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19 февраля издание New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что якобы за неделю до отставки советника президента США Майкла Флинна Артеменко по неофициальным каналам передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны.

Нардеп якобы утверждал, что план урегулирования согласован с лицами из "ближайшего окружения Путина". По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет. В документе также якобы содержатся данные о коррупционных действиях президента Петра Порошенко.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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