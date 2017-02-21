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Дело Майдана: сотрудникам МВС в Запорожье объявлено о подозрении

21.02.2017 02:06
Двое сотрудников ГУ МВС подозреваются в заведомо незаконном задержании
Дело Майдана: сотрудникам МВС в Запорожье объявлено о подозрении

Следственное отделение прокуратуры объявило о подозрении двоим сотрудникам Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Запорожской области в заведомо незаконном задержании участников Революции достоинства в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Указанные лица подозреваются в заведомо незаконном задержании участников мирной акции протеста, которая проходила 26 января 2014 года на площади Фестивальной в г. Запорожье", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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