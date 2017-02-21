Дело Майдана: сотрудникам МВС в Запорожье объявлено о подозрении
Следственное отделение прокуратуры объявило о подозрении двоим сотрудникам Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Запорожской области в заведомо незаконном задержании участников Революции достоинства в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"Указанные лица подозреваются в заведомо незаконном задержании участников мирной акции протеста, которая проходила 26 января 2014 года на площади Фестивальной в г. Запорожье", - говорится в сообщении.
На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.
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