Дело Майдана: сотрудникам МВС в Запорожье объявлено о подозрении

Двое сотрудников ГУ МВС подозреваются в заведомо незаконном задержании

Следственное отделение прокуратуры объявило о подозрении двоим сотрудникам Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Запорожской области в заведомо незаконном задержании участников Революции достоинства в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Указанные лица подозреваются в заведомо незаконном задержании участников мирной акции протеста, которая проходила 26 января 2014 года на площади Фестивальной в г. Запорожье", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

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