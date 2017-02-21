Хармс в Авдеевке: Украина не будет одна в борьбе с агрессией РФ

Евродепутат, посетившая Авдеевку, сообщила, что Европарламент сделает все возможное для снижения уровня напряжения в регионе

Европейский парламент осуждает жестокие обстрелы Авдеевки и сделает все возможное для снижения уровня напряжения в регионе и четкого исполнения положений минских соглашений. Об этом заявила депутат ЕП Ребекка Хармс, посетившая прифронтовую Авдеевку, сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

"Находясь на передовых позициях меня поразили украинские офицеры и солдаты. Они настоящие герои, которые мужественно и стойко защищают мирное население Авдеевки и Украины в целом. Я это видела в их глазах", - добавила также Хармс.





Ребекка Харм (фото - facebook.com/ato.news)

Она подчеркнула, что Украина не останется в одиночестве в борьбе против российской агрессии.





20 февраля представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко сообщила, что за последние недели эскалации, после 29 января 2017 года, в Авдеевке были повреждены 328 зданий, два из них - 19 февраля. Геращенко посетила Авдеевку вместе с Хармс и Марией Ионовой.

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