В Донбасс вторгся 60-й путинский конвой

26 грузовиков с неизвестным грузом незаконно пересекли российско-украинскую границу

Колонна российских грузовиков с так называемой "гуманитарной помощью" для боевиков гибридной армии РФ в двух местах незаконно пересекла российско-украинскую границу. Об этом сообщает МЧС России.



Колонна из 26 грузовиков разделилась на две части.

Оккупанты планируют переправлять груз на территорию ОРДЛО двумя партиями через КПП Донецк и КПП Матвеев Курган.

Украина неоднократно отмечала, что вместе с заходом "гумконвоев" в Донбасс боевики получают вооружение, боеприпасы, провиант и другую помощь государства-агрессора. Представители украинской власти и спецслужб неоднократно заявляли, что под видом конвоев оккупанты также вывозит тела погибших в боях российских военных, а также уникальное производственное оборудование из захваченных районов.

24 ноября 2016 года в Донбасс вторгся последний до этого "конвой Путина".

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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