SIPRI: Россия снабжает боевиков в Донбассе танками, ПЗРК и ПТРК

В ежегодном отчете Стокгольмского института исследования проблем мира упомянуты поставки из РФ боевикам гибридной российской армии на востоке Украины

В опубликованном вчера, 20 февраля, отчете аналитиков Стокгольмского института исследования проблем мира сообщается о поставках продукции оборонно-промышленного комплекса РФ террористам на востоке Украины. Россия передает боевикам как бронетехнику, так и ПЗРК и ПТРК, пишут эксперты в докладе, который доступен по ссылке в формате PDF.

"В период с 2012 по 2016 годов Россия поставила оружие 50 государствам, а также сепаратистам в Украине", - утверждают в SIPRI.

Наибольшие партии российского оружия на экспорт получила небольшая группа государств - Индия (38% от всего объема экспорта), Вьетнам и Китай (по 11%), а также Алжир (10%).

Объемы мирового экспорта оружия:

По данным SIPRI, боевики гибридной российской армии в Донбассе "получали из России танки и другую бронетехнику, также и противотанковое вооружение и переносные зенитные ракетные комплексы".

Динамика торговли оружием на международном уровне за 2016 год:

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Согласно докладу, в 2016 году Украина экспортировала в государство-агрессор Россию, которая воюет против нее в Донбассе, на $169 млн продукции военного назначения.

Как отмечают аналитики, РФ в минувшем году стала крупнейшим покупателем товаров ОПК Украины.

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