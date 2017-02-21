В Раде принял присягу новый депутат от Народного фронта

Осенью 2014 года Бендюженко баллотировался в Раду под №80 в списках Народного фронта, и после смерти коллеги по партии зарегистрирован депутатом

В Верховной Раде принял присягу Федор Бендюженко, которого Центризбирком зарегистрировал народным депутатом после смерти Петра Ваната, передает корреспондент LIGA.net.

Как сообщается на сайте Рады, на момент избрания Бендюженко был начальником управления контроля за исполнением решений в Государственной исполнительной службе Украины. Является членом партии Народный фронт.

Народный депутат Петр Ванат скончался 8 февраля в возрасте 79 лет. В Верховную Раду он прошел по спискам партии Народный фронт под №45 на внеочередных выборах 26 октября 2014 года.

17 февраля Центральная избирательная комиссия "в связи с досрочным прекращением полномочий" Ваната признала избранным и зарегистрировала народного депутата Федора Бендюженко, включенного в избирательный список под №80.



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