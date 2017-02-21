Волонтеры больше всего помогают украинской армии - опрос

65% украинцев помогли бойцам АТО в 2016 году

Большая часть доля волонтерских усилий и оказания материальной помощи в течение 2015- 2016 годов приходится на помощь украинской армии. Таковы результаты опроса фонда Демократические инициативы совместно с социологической службой Центр Разумкова.

​​В 2016 году 65% респондентов помогли армии, в 2015 году - и 62%.

"Следует отметить, что в 2016 году выросла помощь и в другие сферы благотворительной деятельности. Помощь больным и инвалидам в структуре благотворительной деятельности в 2015 году составила 21%, а в 2016 - уже 35%. Помощь детям-сиротам выросла с 12% до 23%, а людям почтенного возраста - с 6% до 12%. В 2016 году при сохранении явного приоритета помощи армии происходит возврат благотворительности в традиционные сферы", - отмечается в сообщении.

В течение 2016 волонтерской деятельностью занимались 14% украинцев - столько, сколько и в 2015 году (13%) и несколько больше, чем в 2012 году (10%).

Наибольшее количество волонтеров в 2016 году было в Донбассе (24%), в центре (17%) и западе (12%), на юге (5,5%).

"В то же время по сравнению с 2012 годом сейчас волонтеры тратят больше времени на свою деятельность, ранее несколько часов в неделю подобной деятельности посвящали только около 6% волонтеров, а варианта ежедневной волонтерской работы даже не было в анкете", - отмечается в сообщении.

В 2016 году ежедневно волонтерской деятельностью занимались около 5% волонтеров и еще около 11% посвящали этому несколько часов в неделю.

"В 2015 году волонтеры работали значительно интенсивнее: ежедневно работали так же 5% волонтеров, но 23% работали несколько часов в неделю. То есть в целом можно сделать вывод: в 2016 году волонтеры тратили меньше времени, чем в 2015 году, однако существенно больше, чем в 2012", - говорится в сообщении.

В течение 2016 года 37% опрошенных оказывали материальную помощь для осуществления благотворительных акций и поддержке благотворительных организаций - это несколько меньше, чем в 2015 году (41%), но все равно существенно больше, чем в 2012-м (21%).

Высоким в 2016 году этот показатель был среди жителей запада (46%) и центра (46%) и меньше на юге (22%), востоке (25%) и Донбассе (29%).

Суммы предоставленных годовых благотворительных пожертвований в основном небольшие: около 22% благотворителей и в 2015 году , и в 2016 году пожертвовали сумму до 50 грн, еще около 25%- 16% - от 50 до 100 грн, каждый пятый от 100 до 300 грн.

Всего в течение года суммы до 300 грн пожертвовали 70% из тех, кто принимал участие в благотворительной деятельности 2015-2016 годах.

"В 2012 году благотворителей было существенно меньше, но суммы пожертвований были несколько больше: более 500 грн пожертвовали в 2012 году - 26 % тех, кто давал деньги, а в 2015 - 15%, в 2016 - 11%", - отмечается в сообщении.

Опрос проводился с 16 по 20 декабря 2016 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Было опрошено более двух тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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