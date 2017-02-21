ОБСЕ осудила признание РФ "паспортов" ЛНР/ДНР

В ОБСЕ прокомментировали признание РФ действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса

ОБСЕ осуждает признание страной-агрессором РФ так называемых паспортов, выданных на территории оккупированного Донбасса. Об этом говорится в заявлении миссии.

"Руководство ОБСЕ выражает глубокую обеспокоенность по поводу этой меры, предпринимаемой Российской Федерацией. Мы считаем, что этот указ находится в противоречии с целями процесса урегулирования в восточной части Украины ", - говорится в заявлении австрийского руководства организации.

В ОБСЕ подчеркнули, что документы, которые выданные на суверенной территории Украины, могут быть действительными лишь при условии, если они выпущены международно признанными институтами.

" ОБСЕ поддерживает усилия по нормализации положения людей, живущих в Донбассе, и поощряет увеличение свободы их передвижения", - отмечается в заявлении.

"Односторонние действия ставят под угрозу усилия по урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее", - подчеркивается в заявлении.

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18 февраля сообщалось, что cтрана-агрессор Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса.

Однако 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает паспорта ДНР и ЛНР.

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20 февраля в Еврокомиссии заявили, что указ президента России о признании так называемых "документов", выданных террористическими организациями ЛНР/ДНР противоречит минским договоренностям.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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