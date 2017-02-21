Рада может дать майдановцам статус участников боевых действий

Парламентарии в первом чтении приняли проект закона, по которому раненые участники Майдана могут получить статус участников боевых действий

Рада приняла за основу проект закона, которым раненым на Майдане предоставляется статус участников боевых действий. За проект изменений в закон о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты №5697 проголосовал 261 депутат, передает корреспондент LIGA.net.

Документом предлагается предоставить статус участников боевых действий тем майдановцам, которые получили во время Революции достоинства тяжелые ранения, а также ранения средней тяжести и легкие.

По действующей редакции закона статус УБД могут получить только те из участников Майдана, кто в результате таких ранений получил инвалидность.

Действие обновленного закона в случае принятия поправок не будет распространяться на раненых во время Майдана силовиков.

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Также предлагается предоставить статус инвалида войны тем, кто получил инвалидность после ранения во время проведения антитеррористической операции на территории, подконтрольной украинской власти или на линии боевого столкновения.

До голосования во втором чтении в законопроект планируют внести некоторые поправки.

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