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Похищенному крымскому татарину оккупанты вменяют экстремизм

21.02.2017 14:09
Марлену Мустафаеву, похищенному сегодня в оккупированном Симферополе, предъявили сфальсифицированное обвинение в "экстремизме"
Похищенному крымскому татарину оккупанты вменяют экстремизм
Фото: facebook.com/anton.naumlyuk

Похищенному сегодня, 21 февраля, в Симферополе крымскому татарину Марлену Мустафаеву российские оккупанты вменяют экстремизм. Об этом в своем Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

По его словам, судилище над похищенным состоится в 14:00 по киевскому времени в так называемом Киевском райсуде Симферополя.

"Вменяют 20.3 ч. 1 КоАП (РФ), демонстрация символики экстремистской организации, за пост июля 2014 года в ВКонтакте с изображением символики Хизб ут-Тахрир", - сообщил Наумлюк.

Защищать Мустафаева будет адвокат Эмиль Курбединов, которого ранее оккупанты также преследовали якобы за "экстремизм".

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В то же время похищенным крымским татарам, протестовавшим у дома Мустафаева, когда туда пришли с обысками силовики оккупационной администрации, вменяют "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания".

Курбединов в своем Facebook уточнил, что в так называемом Киевском райсуде сегодня, кроме "дела" Мустафаева, рассмотрят еще 10 "административных протоколов" на гражданских активистов, которые были у дома крымского татарина.

Ранее сегодня, 21 февраля, сообщалось, что во временно аннексированном Крыму российские оккупанты проводят обыски в доме крымского татарина Марлена Мустафаева.

Россия оккупировала Автономную Республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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