Похищенному крымскому татарину оккупанты вменяют экстремизм

Марлену Мустафаеву, похищенному сегодня в оккупированном Симферополе, предъявили сфальсифицированное обвинение в "экстремизме"

Похищенному сегодня, 21 февраля, в Симферополе крымскому татарину Марлену Мустафаеву российские оккупанты вменяют экстремизм. Об этом в своем Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.



По его словам, судилище над похищенным состоится в 14:00 по киевскому времени в так называемом Киевском райсуде Симферополя.



"Вменяют 20.3 ч. 1 КоАП (РФ), демонстрация символики экстремистской организации, за пост июля 2014 года в ВКонтакте с изображением символики Хизб ут-Тахрир", - сообщил Наумлюк.



Защищать Мустафаева будет адвокат Эмиль Курбединов, которого ранее оккупанты также преследовали якобы за "экстремизм".



Читайте также: В Крыму оккупанты снова преследуют правозащитника Курбединова



В то же время похищенным крымским татарам, протестовавшим у дома Мустафаева, когда туда пришли с обысками силовики оккупационной администрации, вменяют "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания".



Курбединов в своем Facebook уточнил, что в так называемом Киевском райсуде сегодня, кроме "дела" Мустафаева, рассмотрят еще 10 "административных протоколов" на гражданских активистов, которые были у дома крымского татарина.



Ранее сегодня, 21 февраля, сообщалось, что во временно аннексированном Крыму российские оккупанты проводят обыски в доме крымского татарина Марлена Мустафаева.

Россия оккупировала Автономную Республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Читайте также: Оккупанты в Крыму перенесли судилище над Семеной



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.