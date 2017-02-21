Тука о блокаде в зоне АТО: Нет торговли угля с боевиками

Реальная денежная торговля с ОРДЛО не ведется, просто перевозится добытый уголь с шахты украинской компании на ее предприятия, сказал замминистра

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что торговля углем с ОРДЛО не ведется. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Это наш уголь. Мы сами для себя его добываем. Если это моя шахта, моя генерация, то я единственное, что плачу - это заработную плату работникам на карточки Ощадбанка, и это - абсолютно прозрачно ", - сказал Тука.

Он подчеркнул, что реальная денежная торговля с неподконтрольными территориями не ведется, а просто перевозится добытый уголь с шахты украинской компании на ее предприятия.

Тука считает, что власть не хочет применять силу для разблокирования поставок угля антрацитовой группы.

"Решение СНБО есть, но желания применять силу ни у кого нет, поэтому премьер и выступил с такой инициативой - сесть за стол переговоров", - сказал Тука.

21 февраля участники блокады ОРДЛО заявили, что не намерены прекращать акцию, несмотря на предложение премьер-министра Владимира Гройсмана провести с ними переговоры

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