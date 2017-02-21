Экс-министр Захарченко рассказал о письме Януковича Трампу

По словам экс-главы МВД, бывший диктатор намерен рассказать "правду" о событиях Майдана, в частности о якобы давлении на него со стороны Запада

Бывший диктатор Виктор Янукович пишет письмо президенту США Дональду Трампу, в котором намерен поведать "правду" о событиях Революции достоинства, в частности рассказать о якобы давлении на него со стороны Запада в те дни. Об этом в эфире российского пропагандистского телеканала Россия-1 заявил экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко.



"Я знаю, что Янукович готовит письма и на имя Трампа, и на имя руководителей европейских государств, в которых разъясняет, что происходило на самом деле и какие к нему шли обращения со стороны представителей европейских государств", - сказал он.



Захарченко также заявил, что во время Майдана тогдашний вице-президент США Джозеф Байден и другие западные лидеры якобы напрямую давали указания Януковичу, и назвал это "прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства Украина".



По словам экс-главы МВД, он был уверен в том, что оппозиция не будет выполнять договоренности, подписанные 21 февраля 2014 года, поэтому предложил Януковичу вывести войска из Киева в Донбасс.



"Мы понимали так, что у нас есть легитимный президент Янукович, который прибудет в Донбасс, и там будут войска. Мы обеспечиваем конституционно избранного президента и ведем дальнейшие переговоры", - подчеркнул Захарченко.



Однако, как отметил бывший министр, по прибытии экс-диктатора в Донецк стало понятно, что "ситуация была достаточно сложная и поддержки нет", в связи с чем Янукович выехал в Крым, а оттуда - в Россию.



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Также Захарченко считает, что протестующие, приехавшие в Межигорье, планировали убить Януковича.



20 февраля 2017 года президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду внести изменения в закон о заочном правосудии для возможности передачи в суд обвинения против Януковича.



Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что обвинительный акт за государственную измену в отношении Януковича будет передан в суд 14 марта.



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