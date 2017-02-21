Гройсман встретился с участниками блокады ОРДЛО

Премьер высказался за усиление борьбы с контрабандой на территориях, прилегающих к АТО, и усиление контроля за товарами

Правительство готово принять решения по усилению борьбы с контрабандой на прилегающих к зоне АТО территориях и усилению контроля за товарами, которые перемещаются между подконтрольными и неподконтрольными территориями. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал во время встречи с участниками блокады, сообщает в Facebook его спикер Дмитрий Столярчук.

"Такая встреча вчера состоялась. Во время этой встречи председатель правительства еще раз подчеркнул, что от блокады пострадают в первую очередь обычные Украинцы - есть риски перебоев с подачей тепла, с обеспечением электричеством, с возможной потерей рабочих мест", - написал Столярчук.

По его словам, премьер также высказался за усиление борьбы с контрабандой на территориях, прилегающих к АТО, и усиление контроля за товарами, которые перемещаются между подконтрольными и неподконтрольными территориями, и отметил что решения в этой сфере, которые относятся к полномочиям Кабинета министров, правительство готово принимать.

В то же время Гройсман подчеркнул, что ситуация в энергетике и стратегия обретения Украиной энергонезависимости должны быть предметом широкого политического диалога, поскольку требуют шагов как со стороны исполнительной, так и законодательной ветвей власти.

Вчера участники блокады ОРДЛО заявили, что не намерены прекращать акцию, несмотря на предложение премьер-министра Владимира Гройсмана провести с ними переговоры.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.