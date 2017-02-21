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Оккупанты в Крыму дали Мустафаеву 11 суток админареста

21.02.2017 18:10
В ходе судилища публикации Мустафаева в социальных сетях были названы экстремистскими
Оккупанты в Крыму дали Мустафаеву 11 суток админареста
Фото: radiosvoboda.org

Оккупанты в Симферополе присудили 11 суток административного ареста похищенному крымскому татарину Марлену Мустафаеву. Об этом сообщает Радио Свобода.

В ходе судилища публикации Мустафаева в социальных сетях были названы экстремистскими.

Мустафаева обвиняют в нарушении статьи 20.3 часть 1 КоАП России (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Причиной стал пост в социальной сети ВКонтакте, сделанный в июле 2014 года, с изображением символики организации Хизб ут-Тахрир.

В то же время похищенным крымским татарам, протестовавшим у дома Мустафаева, когда туда пришли с обысками силовики оккупационной администрации, вменяют "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания".

Курбединов в своем Facebook уточнил, что в так называемом Киевском райсуде сегодня, кроме "дела" Мустафаева, рассмотрят еще 10 "административных протоколов" на гражданских активистов, которые были у дома крымского татарина.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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