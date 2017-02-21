РФ передаст Украине 12 заключенных, незаконно вывезенных из Крыма

В Минюсте уточнили, что речь идет не о политзаключенных, а о людях, осужденных украинскими судами до оккупации Крыма

Государство-агрессор Россия передаст Украине 12 заключенных, которые на момент аннексии Крыма отбывали там наказание, а затем были незаконно вывезены на территорию РФ. Об этом в своем Facebook сообщил замминистра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.



"Мы согласовали с ФСИН России дату передачи 12 граждан Украины, которые отбывали наказание в Крыму и были незаконно перемещены с временно оккупированной территории Крыма в Россию", - сообщил он и добавил, что передача запланирована на 3 марта 2017 года.



"Мы дополнительно сообщим, когда наши граждане будут на нашей территории", - отметил Петухов.



Замминистра уточнил, что речь идет не о политзаключенных, а о людях, осужденных украинскими судами до оккупации Крыма. "Они, как и все граждане Украины, имеют право вернуться на территорию Украины", - подчеркнул Петухов.



Чиновник также поблагодарил за помощь в этом процессе Министерство иностранных дел и уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерию Лутковскую.

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26 декабря 2016 года Лутковская посетила в СИЗО оккупированного Крыма троих политзаключенных, в том числе замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.



27 декабря сообщалось, что Россия готова передать Украине 17 заключенных, отбывающих наказание в оккупированном Крыму и в самой РФ.



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