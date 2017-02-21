Климкин призвал ООН активизироваться в урегулировании конфликтов

Украина считает, что генеральный секретарь должен действовать инициативно в ситуациях, связанных с предупреждением и влиянием на конфликты

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что все ключевые структуры ООН, в том числе генеральный секретарь, могут быть более инициативными и эффективными в процессе урегулирования современных конфликтов. Об этом он сказал, выступая на заседании СБ ООН, передает Укринформ.

"Украина считает, что генеральный секретарь должен действовать инициативно в ситуациях, связанных с предупреждением и влиянием на конфликты. Мы также полностью согласны с генеральным секретарем, что Совет Безопасности должен более активно использовать варианты, изложенные в главе 6 Устава ООН", - заявил Климкин.

В то же время он подчеркнул, что генсек также не должен отстраняться от того, чтобы обращать внимание Совбеза на опасные события в соответствии со статьей 99 Устава ООН.

"Ни один из этих инструментов не использовался в 2008 году (во время агрессии России против Грузии, - ред.), или в 2014 году (агрессия РФ против Украины, - ред.) предыдущим генеральным секретарем", - напомнил Климкин.

Он убежден, что в качестве первого шага в этом направлении "генеральный секретарь мог бы разработать варианты для политического присутствия и присутствия в плане безопасности ООН в Украине и касательно способов сотрудничества с ОБСЕ".

Отдельно Климкин подчеркнул необходимость провести реформу в работе Совета Безопасности ООН, чтобы исключить злоупотребления правом вето.

"Совет Безопасности должен быть способным эффективно реагировать на конфликты независимо от потенциального присутствия государства-стороны конфликта в качестве постоянного члена СБ ООН", - заявил украинский министр.

15 февраля в рамках гуманитарной подгруппы в Минске было принято решение обратиться к Мониторинговой миссии ООН по правам человека с просьбой стать посредниками в переговорах по вопросам тех граждан, которые отказываются от перемещения на территорию ОРДЛО в рамках обмена заложниками и хотят остаться на подконтрольной Украине территории.

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