Посол США в ООН: Мы не будем сближаться с РФ в ущерб Украине

Никки Хейли подчеркнула, что санкции против России должны оставаться до полного выполнения ею минских соглашений и возврата Крыма Украине

Нынешняя администрация США рассматривает возможности усиления взаимодействия с Россией, однако считает неприемлемым делать это за счет удовлетворения Москвой собственных геополитических интересов и агрессии против других стран, прежде всего, Украины. С таким заявлением выступила на заседании СБ ООН постоянный представитель США Никки Хейли, передает Укринформ.

"США считают возможным улучшить отношения с Россией. В конце концов, мы боремся с общими угрозами, но более тесное взаимодействие с Россией невозможно за счет безопасности наших европейских друзей и союзников", - заявила постоянный представитель США.

Именно поэтому, подчеркнула она, США призывают Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Россия пыталась помешать изменениям, которые требовал (на Майдане, - ред.) украинский народ. Россия оккупировала Крым и попыталась аннексировать часть территории Украины. Эти действия Соединенные Штаты не признают", - заявила Хейли.

Она отметила, что Россия вооружала, финансировала сепаратистские силы на востоке Украины.

"Признание Россией и выдача паспортов и других незаконных документов сепаратистам, поддерживаемым Россией в Луганске и Донецке - это еще один вызов усилиям по поддержанию мира на востоке Украины", - сообщила американский дипломат.

Она также подчеркнула, что санкции против России должны оставаться до полного выполнения ею минских соглашений и возврата Крыма Украине. Об этом говорится в Twitter Голоса Америки.

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что все ключевые структуры ООН, в том числе генеральный секретарь, могут быть более инициативными и эффективными в процессе урегулирования современных конфликтов.

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