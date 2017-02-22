Украинцы в Португалии сорвали выступление посла РФ о роли России
Украинское сообщество Португалии сорвало выступление посла России в Лиссабоне о месте РФ в международной системе. Об этом сообщили в посольстве Украины в Португалии, передает Европейская правда.
Посол РФ Олег Белоус должен был участвовать в конференции "Российская Федерация в международной системе".
Перед началом мероприятия сообщили, что из-за протеста около Института национальной безопасности, где проходила конференция, посла России не будет.
Белоус должен был быть главным докладчиком.
В обсуждении приняли участие посол Украины в Португалии Инна Огнивец и второй секретарь украинского посольства Валерия Насташенко.
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