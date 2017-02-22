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Украинцы в Португалии сорвали выступление посла РФ о роли России

22.02.2017 00:40
Посол России должен был быть главным докладчиком конференции, но из-за акции, которую организовали украинцы, его выступление отменили
Украинцы в Португалии сорвали выступление посла РФ о роли России
Фото: eurointegration.com.ua

Украинское сообщество Португалии сорвало выступление посла России в Лиссабоне о месте РФ в международной системе. Об этом сообщили в посольстве Украины в Португалии, передает Европейская правда.

Посол РФ Олег Белоус должен был участвовать в конференции "Российская Федерация в международной системе". 

Перед началом мероприятия сообщили, что из-за протеста около Института национальной безопасности, где проходила конференция, посла России не будет.

Белоус должен был быть главным докладчиком. 

В обсуждении приняли участие посол Украины в Португалии Инна Огнивец и второй секретарь украинского посольства Валерия Насташенко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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