РФ поставляет боевикам в Донбассе танки и зенитные ракеты - SIPRI

Стокгольмский институт подтвердил, что Россия продает вооружение другим странам и поставляет его боевикам Донбасса

Россия доставляет в Украину танки и другую бронетехнику, противотанковое вооружение и зенитные ракеты. Об этом говорится о отчете Стокгольмского института исследования проблем мира.



Отмечается, что на протяжении 2012-2016 гг. Россия поставляла вооружение в 50 стран мира и боевикам в Украине.



"Боевики на востоке Украины получили танки и другую бронированную техники, противотанковое вооружение и зенитные ракеты из России", - говорится в отчете без уточнения источников.

В январе Европейский суд общей юрисдикции признал правомерность санкций против российского концерна Алмаз-Антей, занимающегося производством тяжелого вооружения, которое Россия поставляет боевикам в Донбасс.

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