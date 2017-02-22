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РФ поставляет боевикам в Донбассе танки и зенитные ракеты - SIPRI

22.02.2017 02:59
Стокгольмский институт подтвердил, что Россия продает вооружение другим странам и поставляет его боевикам Донбасса
РФ поставляет боевикам в Донбассе танки и зенитные ракеты - SIPRI
Скриншот из видеозаписи

Россия доставляет в Украину танки и другую бронетехнику, противотанковое вооружение и зенитные ракеты. Об этом говорится о отчете Стокгольмского института исследования проблем мира.

Отмечается, что на протяжении 2012-2016 гг. Россия поставляла вооружение в 50 стран мира и боевикам в Украине.

"Боевики на востоке Украины получили танки и другую бронированную техники, противотанковое вооружение и зенитные ракеты из России", - говорится в отчете без уточнения источников.

В январе Европейский суд общей юрисдикции признал правомерность санкций против российского концерна Алмаз-Антей, занимающегося производством тяжелого вооружения, которое Россия поставляет боевикам в Донбасс. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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