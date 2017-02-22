USD:  26.98  27.31   EUR:  28.42  29.09  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

IDEX-2017: Укроборонпром подписал новые экcпортные договоренности

22.02.2017 04:27
В первый день военной выставки украинское предприятие подписало новые договора в области бронетанковой и оптико-электронной техники
IDEX-2017: Укроборонпром подписал новые экcпортные договоренности
Фото: ukroboronprom.com.ua

Делегация Укроборонпрома подписала новые экспортные договоренности на военной выставке IDEX-2017, сообщает пресс-служба предприятия. 

В государственном концерне отмечают, что заинтересовались покупкой беспилотников, разработанных рекордно быстро.

Большинство новых договоров подписали в области бронетанковой и оптико-электронной техники. 

Выставка International Defence Exhibition раз в два года проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Она началась 19 февраля и будет длиться пять дней. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 