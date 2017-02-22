IDEX-2017: Укроборонпром подписал новые экcпортные договоренности

В первый день военной выставки украинское предприятие подписало новые договора в области бронетанковой и оптико-электронной техники

Делегация Укроборонпрома подписала новые экспортные договоренности на военной выставке IDEX-2017, сообщает пресс-служба предприятия.



В государственном концерне отмечают, что заинтересовались покупкой беспилотников, разработанных рекордно быстро.



Большинство новых договоров подписали в области бронетанковой и оптико-электронной техники.



Выставка International Defence Exhibition раз в два года проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Она началась 19 февраля и будет длиться пять дней.



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