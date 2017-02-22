Голодная смерть грозит 1,4 миллиона детей - ЮНИСЕФ

От нехватки продуктов и голода страдают дети в Африке и на Ближнем Востоке

Хроническое недоедание и голод грозит 1,4 миллиона детей в трех странах Африки и одной ближневосточной стране. Об этом сообщают в ЮНИСЕФ, передает Deutsche Welle.



Острая нехватка продуктов питания сейчас в Южном Судане, Сомали, Нигерии и Йемене.



В Йемене продолжается вооруженное противостояние. Там оn недоедания страдают 462 тысячи детей и несовершеннолетних. Еще 450 тысяч детей ощущают острую нехватку продуктов в северно-восточной части Нигерии.

В Сомали голодная смерть грозит 185 тысячам детей. А в Южном Судане правительство заявило о голоде в отдельных северных районах.

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