В Крыму и Донбассе нарушаются права человека - правозащитники

Согласно отчету Amnesty International, на оккупированных территориях Украины имеют место незаконные задержания людей и ущемление свободы слова

Международная правозащитная организация Amnesty International зафиксировала грубые нарушения прав человека во временно оккупированном Россией Крыму и отдельных районах Донбасса, захваченных террористами гибридной армии РФ. Об этом говорится в отчете правозащитников о состоянии прав человека в 159 странах мира в течение 2016 года.



Отмечается, что в Донбассе в течение минувшего года и ВСУ, и боевики террористических организаций ДНР/ЛНР нарушали соглашение о прекращении огня.



Как утверждают в AI, обе стороны "продолжали пользоваться безнаказанностью, несмотря на совершенные нарушения норм международного гуманитарного права, включая такие военные преступления, как пытки".



Согласно отчету, и украинские власти, и террористы незаконно задерживали людей, подозреваемых в поддержке другой стороны, в том числе для того, чтобы использовать их в обменах пленными.



В оккупированных районах Донбасса боевики похищают и удерживают заложников, обвиняемых в "поддержке украинской стороны", сообщают правозащитники. В частности, речь идет об Игоре Козловском и Владимире Фомичеве.



Также в организации заявляют о "притеснениях" СМИ, придерживающихся "пророссийских или просепаратистских взглядов" и резко критикующих власти. В качестве примеров приводятся пожар в здании телеканала Интер (сентябрь 2016-го), лишение телеведущего Савика Шустера разрешения на работу (позже было восстановлено) и якобы давление на его канал 3S TV, приговор журналисту Руслану Коцабе (позже был полностью оправдан) и убийство журналиста Павла Шеремета.

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В то же время в AI подчеркивают, что журналисты проукраинских взглядов и корреспонденты украинских СМИ в минувшем году не могли открыто работать в ОРДЛО и временно оккупированном Крыму. Примером ущемления свободы слова на аннексированном полуострове названо "уголовное дело" против журналиста Николая Семены, которому оккупанты вменяют "экстремизм".



Отдельное место в отчете отведено преследованиям крымских татар. Проявлениями репрессивной политики российских оккупантов в отношении представителей этого этноса в 2016-м стали похищение члена Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова, запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, судилище над замглавы Меджлиса Ахтемом Чийгозом, дело организации Хизб ут-Тахрир.



Положительно в AI оценили проведение в Киеве гей-прайда, который состоялся 12 июня 2016 года под тщательной охраной полиции и был поддержан властями.

26 января 2017 года сообщалось, что в минувшем году Европейский суд по правам человека больше всего решений о нарушении Европейской конвенции по правам человека принял в отношении России.



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