Коррупция на закупках в Минсоцполитики: дело передано в суд

ГПУ утверждает, что подсудимый якобы злоупотреблял на закупках услуг по питанию детей-"чернобыльцев": ущерб государству оценивается в 1,7 млн грн

Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт по заместителю министра социальной политики, которого обвиняют в злоупотреблениях на госзакупках. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Чиновник, по данным следствия, подписал договор закупки услуг по питанию детей-"чернобыльцев" в учебных заведениях на территории радиоактивного загрязнения, не указав размер наценки на услуги, предложенной победителем торгов. Это привело к применению во время перечисления бюджетных средств наценки выше предложенной победителем и причинению ущерба государству.

"В ходе досудебного расследования уголовного производства по фактам злоупотреблений при проведении госзакупок Минсоцполитики установлено совершение заместителем министра в 2013 году растраты более 1,7 млн грн бюджетных средств путем подписания договора о закупке и актов о его исполнении, которые не отвечали предложениям победителя конкурсных торгов", - отметили в ГПУ.

Согласно требованиям ч. 5 закона о госзакупках, условия договора не должны отличаться от содержания предложения конкурсных торгов или ценового предложения победителя.

В ходе досудебного следствия выяснилось, что общество-победитель, зарегистрированное в Донецке, непосредственно услуги по договору на территориях радиоактивного загрязнения не оказывало.

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