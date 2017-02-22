Коррупция на закупках в Минсоцполитики: дело передано в суд
Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт по заместителю министра социальной политики, которого обвиняют в злоупотреблениях на госзакупках. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Чиновник, по данным следствия, подписал договор закупки услуг по питанию детей-"чернобыльцев" в учебных заведениях на территории радиоактивного загрязнения, не указав размер наценки на услуги, предложенной победителем торгов. Это привело к применению во время перечисления бюджетных средств наценки выше предложенной победителем и причинению ущерба государству.
"В ходе досудебного расследования уголовного производства по фактам злоупотреблений при проведении госзакупок Минсоцполитики установлено совершение заместителем министра в 2013 году растраты более 1,7 млн грн бюджетных средств путем подписания договора о закупке и актов о его исполнении, которые не отвечали предложениям победителя конкурсных торгов", - отметили в ГПУ.
Согласно требованиям ч. 5 закона о госзакупках, условия договора не должны отличаться от содержания предложения конкурсных торгов или ценового предложения победителя.
В ходе досудебного следствия выяснилось, что общество-победитель, зарегистрированное в Донецке, непосредственно услуги по договору на территориях радиоактивного загрязнения не оказывало.
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