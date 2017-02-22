Под Радой тысячи митингующих, зажжены петарды и шашки - фото

Несколько тысяч участников "Марша национального единства" у здания парламента требуют "прекратить торговлю с Россией и оккупированными районами"

Под стенами Верховной Рады собрались более пяти тысяч участников марша, организованного политическими силами Национальный корпус, Свобода и Правый сектор. Об этом с места событий сообщает корреспондент LIGA.net.

"Движение транспорта по улице Грушевского перекрыто сотрудниками полиции. Участники марша прошли от Майдана по Аллее Героев Небесной сотни, Институтской и Крепостному переулку. На Банковой они остановились и озвучили требование прекратить торговлю с Россией и оккупированными ею территориями Донбасса", - передает он.

Позднее под зданием Рады протестующие зажгли петарды и дымовые шашки.

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Лидер Национального корпуса, депутат Андрей Билецкий, в это время в Раде заявил, что их политсила "требует остановить рост цен на коммунальные услуги" и "разорвать дипломатические отношения с РФ", передает корреспонеднт LIGA.net.

"Мы не допустим приватизации стратегически предприятий, продажи сельскохозяйственных земель, ежеквартально роста цен на коммунальные услуги. Мы требуем разорвать дипломатические отношения с РФ. Наконец, мы требуем реального действенного механизма импичмента президенту и отзыва депутатов", - сказал он.

Билецкий также сообщил, что если требования не будут выполнены, у националистов "хватит смелости, сил и решительности самораспустить эту Верховную Раду".

















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