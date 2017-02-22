Порошенко: Нет гарантий, что армия РФ у границы не двинет на нас

По словам президента, Украине удалось локализировать военные действия в Донбассе, но угроза полномасштабной агрессии со стороны РФ никуда не делась

Украине удалось локализировать театр военных действий в Донбассе, но угроза полномасштабной агрессии со стороны России никуда не делась. Об этом сегодня на заседании руководящего состава Вооруженных Сил Украины сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что российское наступление удалось приостановить благодаря мужеству воинов, усилиям волонтеров, патриотизму большинства граждан, общей работе всех ветвей власти, усилиям украинских дипломатов, которые привлекли на сторону Украины значительную часть международного сообщества. "Мы освободили часть захваченных врагом территорий и локализировали театр военных действий", - отметил он.

"Однако угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации никуда не делась, и эта угроза не только сочится через неконтролируемые нами пограничные участки в Донбассе, она нависает по всей линии границы с Российской Федерацией и даже больше, что убеждает нас во враждебных намерениях Российской Федерации", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, в непосредственной близости от украинских границ развернуты подразделения российских Вооруженных сил численностью до 50 тысяч человек, около 470 танков, более 1700 боевых бронированных машин, около 390 артиллерийских систем и 220 систем залпового огня, около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов, 24 боевых корабля. Россияне создают новые и расширяют и модернизируют существующие базы, другие объекты военной инфраструктуры.

"И, кстати, никакой гарантии, что в любое время это нашествие не двинется на нас. И путем формирования военных частей, а также поставки боевиков, военной техники, средств материально-технического обеспечения происходит ускоренная милитаризация оккупированных территорий", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия засылает в Донбасс "за опытом" перспективных военных.

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