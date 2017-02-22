Порошенко заявил, что доволен диалогом с новыми властями США
Президент Петр Порошенко доволен диалогом с новой администрацией США, но разочарован украинскими политиками, которые "нанимают себе лоббистов в Вашингтоне". Об этом он заявил сегодня на заседании руководящего состава Вооруженных Сил Украины.
Порошенко напомнил, что недавно принимал участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где встречался с вице-президентом США Майком Пенсом. Также во время пребывания в Мюнхене президент провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
"И сейчас я доволен тем, как наводятся мосты, налаживается наш диалог с новой американской администрацией", - отметил глава государства, добавив, что также были два "чрезвычайно эффективных" телефонных разговора с президентом США Дональдом Трампом.
"Но в то же время очень разочарован тем, что ряд украинских политиков нанимают себе лоббистов в Вашингтоне, плетут интриги, создают препятствия отечественной дипломатии, которая работает над углублением американо-украинского партнерства", - подчеркнул Порошенко.
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21 февраля 2017 года постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон рассматривает возможности усиления взаимодействия с Россией, однако считает неприемлемым делать это за счет удовлетворения Москвой собственных геополитических интересов и агрессии против других стран, прежде всего Украины.
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