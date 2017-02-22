Марш правых в центре Киева: полиция не зафиксировала нарушений
Правоохранители не зафиксировали грубых нарушений общественного порядка во время марша и митинга правых сил в правительственном квартале Киева в среду, 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
"Массовые мероприятия в правительственном квартале столицы завершились. Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано. Правоохранители продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок", - говорится в сообщении.
Глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в комментарии телеканалу 112 Украина сообщил, что сейчас правопорядок по всему Киеву обеспечивают более 6 тысяч полицейских и бойцов Нацгвардии.
По его словам, количество участников марша составила свыше 7 тысяч человек. Пострадавших и задержанных во время акции нет.
Сегодня, 22 февраля 2017 года, политсилы Национальный корпус, Свобода и Правый сектор провели марш в центре столицы, который закончился митингом у стен Верховной Рады. Здесь протестующие зажгли дымовые шашки и взрывали петарды.
Лидер Национального корпуса, народный депутат Андрей Билецкий в парламенте зачитал требования митингующих, среди которых - снижение тарифов на коммунальные услуги, разрыв дипломатических отношений с Россией, отказ от приватизации стратегических предприятий, разработка действенного механизма импичмента президента и отзыва депутатов.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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