Марш правых в центре Киева: полиция не зафиксировала нарушений

По данным МВД, количество участников марша составило свыше 7 тысяч человек. Порядок в столице обеспечивают более 6 тысяч правоохранителей

Правоохранители не зафиксировали грубых нарушений общественного порядка во время марша и митинга правых сил в правительственном квартале Киева в среду, 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.



"Массовые мероприятия в правительственном квартале столицы завершились. Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано. Правоохранители продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок", - говорится в сообщении.

Глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в комментарии телеканалу 112 Украина сообщил, что сейчас правопорядок по всему Киеву обеспечивают более 6 тысяч полицейских и бойцов Нацгвардии.

По его словам, количество участников марша составила свыше 7 тысяч человек. Пострадавших и задержанных во время акции нет.



Сегодня, 22 февраля 2017 года, политсилы Национальный корпус, Свобода и Правый сектор провели марш в центре столицы, который закончился митингом у стен Верховной Рады. Здесь протестующие зажгли дымовые шашки и взрывали петарды.

Лидер Национального корпуса, народный депутат Андрей Билецкий в парламенте зачитал требования митингующих, среди которых - снижение тарифов на коммунальные услуги, разрыв дипломатических отношений с Россией, отказ от приватизации стратегических предприятий, разработка действенного механизма импичмента президента и отзыва депутатов.

Фото: kyiv.npu.gov.ua



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