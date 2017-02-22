СМИ РФ громче всех кричат о третьем майдане - Порошенко

Громче всех третий Майдан в годовщину гибели Героев Небесной Сотни предвещали канал Звезда и другие российские ресурсы, сказал президент

Страна-агрессор РФ в годовщину гибели Героев Небесной Сотни рассчитывала на то, что может произойти третий майдан в Киеве. Об этом сказал президент Петр Порошенко сегодня на заседании руководящего состава Вооруженных Сил Украины.

"В Москве, а то и в Киеве, прилагали усилия, чтобы в годовщину гибели Героев Небесной Сотни сделать как можно больше провокаций. Они искали и ищут хоть каплю крови, которая вызвала массовые акции протеста. Кстати, громче всех третий Майдан предвещали канал Звезда и другие российские ресурсы", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, враг заметил позитивные изменения в Вооруженных Силах Украины.

"Иначе бы он не удваивал и не утраивал усилий по внутренней дестабилизации. Фронт не по зубам, то ломают голову, чтобы сделать такого, чтобы взорвалось в тылу. И не просто думают, а действуют. Не самые, а с помощью пятой колонны. На днях СБУ разоблачила группу именно таких "колонистов". Различные мероприятия по дестабилизации ситуации в Украине они готовили по прямому заказу из Российской Федерации", - отметил Порошенко.

Он уточнил, что администрировали сайты, собирали большие группы под названиями Украинская революция, Третий майдан из Санкт-Петербурга и Москвы.

Порошенко добавил, что полицейские изъяли десятки стволов, гранаты, кастеты, взрывпакеты, с помощью которых провокаторы собирались "праздновать" третью годовщину гибели Героев Небесной Сотни.

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"Одной из важных составляющих гибридной войны является информационная агрессия. В последнее время Россия особенно щедро засевает наше информационное пространство сообщениями, суть которых сводится к тому, чтобы снять с нее, Российской Федерации, ответственность за агрессию", - сказал Порошенко.

"Спусковой курок войны, ключи от мира, сейчас находятся не в Украине, а находятся в Москве, в Кремле", - подчеркнул Порошенко.

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